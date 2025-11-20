Герасимов "доложил" Путину о выдуманных победах: что он снова "намечтал" на фронте

Валерий Герасимов и Владимир Путин / © Getty Images

Российское военное командование, а именно начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, выступил с очередным потоком фантастических заявлений, полностью противоречащих реальной ситуации на фронте. В докладе диктатору Владимиру Путину Герасимов «уволил» ряд украинских городов, тогда как сам Путин потребовал оцепить другие населенные пункты.

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов наврал Путину, что его оккупационные войска якобы полностью «уволили Купянск». Это заявление сделали, несмотря на то, что украинские силы продолжают контролировать город.

«Под контроль ВС России перешли 13 населенных пунктов в Днепропетровской и Запорожской областях», — заявил Герасимов.

В этих заявлениях также заврался и сам фьюрер, ведь отметил об «окружении большого количества украинских подразделений в Покровске и Мирнограде, а также в Купянске». Российский диктатор Путин отдал приказ обеспечить условия для сдачи украинских войск в этих населенных пунктах.

Напомним, президент России Владимир Путин соврал о том, что украинские войска в Купянске оказались в окружении. В то же время диктатор заявил о готовности на время прекратить боевые действия в этой зоне.

Путин утверждает, что Силы обороны Украины вроде бы заблокированы в Купянске и Покровске и находятся в окружении. На самом деле, это не так.

По Покровску пока известно, что там продолжаются городские бои. 29 октября захватчики вывесили российский флаг на потолке Покровска, и уже через час его уничтожили ВСУ.