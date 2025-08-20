Герман Сметанин во второй раз возглавил "Укроборонпром": что о нем известно

Герман Сметанин / © Укринформ

Реклама

Бывший министр по вопросам стратегической промышленности Герман Сметанин вновь назначен генеральным директором АО "Укроборонпром«. Его кандидатуру выбрали по результатам конкурса, проведенного международной компанией Odgers Berndtson, в котором участвовали 14 претендентов. Окончательное решение принял наблюдательный совет предприятия.

Об этом говорится в сообщении АО.

«Решение о назначении нового генерального директора было принято после финальных собеседований с кандидатами, которые прошли шорт-лист по результатам предварительного отбора», — сообщили в пресс-службе Укроборонпрома.

Реклама

Председатель наблюдательного совета АО Давид Ломджария отметил, что Сметанин имеет большой опыт работы в сфере оборонной промышленности и хорошо знаком с внутренними процессами предприятий. Это, по мнению Ломджарии, позволяет эффективно организовать текущую работу Укроборонпрома и обеспечить стратегическое видение развития отрасли.

Что о нем известно

Сметанин начал свою деятельность в Харьковском конструкторском бюро машиностроения, входящем в структуру Укроборонпрома (2014-2015). В дальнейшем он работал главным конструктором и главным инженером Львовского бронетанкового завода.

В 2020-2021 годах Сметанин занимал должность директора по производству ГП «Завод имени В.А. Малышева». С апреля 2021 по апрель 2023 года он возглавлял ГП «Харьковский бронетанковый завод». В апреле 2023 года Кабинет Министров назначил его генеральным директором ГП «Завод имени В.А. Малышева», а 28 июня 2023 года — руководителем АО «Украинская оборонная промышленность».

С 5 сентября 2024 года Сметанин занимал должность министра стратегических отраслей промышленности Украины. Во время реорганизации правительства в июле 2025-го его министерство присоединили к Министерству обороны, из-за чего он оставил правительственную должность. Накануне голосования в Верховной Раде президент подтвердил, что Сметанин вернется в Укроборонпром.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, что советник первого заместителя министра обороны Украины Богдана Яровая заявила, что ее уволили с должности без предупреждения, удалили из рабочих чатов и не показали приказ об увольнении.