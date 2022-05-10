Германия будет способствовать расследованию военных преступлений России в Украине: Венедиктова рассказала о новых подозрениях оккупантам

Германия будет способствовать расследованию военных преступлений России в Украине: Венедиктова рассказала о новых подозрениях оккупантам

Глава МИД Германии Анналена Бербок после посещение Бучи и Ирпеня Киевской области заявила, что ее государство готово всячески содействовать Украине в расследовании военных преступлений.

Генпрокурор Ирина Венедиктова вместе с Бербок обсудили возможность привлечения немецких экспертов по разминированию и участию судебно-медицинских специалистов в помощи украинским специалистам.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

"Министр иностранных дел ФРГ сообщила, что Германия готова всячески содействовать Украине в расследовании военных преступлений. Ирина Венедиктова поблагодарила Анналену Бербок за вклад немецких прокуроров в общий юридический фронт — коллеги также начали уголовное производство по российской агрессии в Украине", – говорится в сообщении.

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Венедиктова также сообщила, что почти треть погибших в Киевской области – это жертвы российских захватчиков в Буче. Из могил возле местной церкви эксгумировано более сотни тел.

"Наша задача – справедливость для потерпевших, правосудие для военных преступников, которые убивали людей, которые просто шли за продуктами или ехали на велосипеде. (…) Сейчас мы установили уже первых 10 военнослужащих России, подозреваемых в пытках, и вероятного убийцу 4 мужчин на улице Яблонской", – рассказала генпрокурор.

Она также сообщила, что 10 мая прокуроры Офиса Генпрокурора сообщили о подозрении еще трем военнослужащим 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии России. Следствие установило, что эти военные ворвались в частный дом в Буче и выстрелами в голову убили двух гражданских мужчин.

Напомним, глава МИД Германии 10 мая побывала в Буче Киевской области в сопровождении генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой.

Кроме того, Бербок встретилась с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

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