Германия должна взять на себя обязательство укрепить украинскую ПВО — Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников встретился председателем Комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

"У меня был теплый и дружеский разговор с нашим партнером из Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, главой комитета по вопросам обороны. Я с нетерпением жду продуктивной дискуссии, которая принесет практические результаты, включая обязательства по укреплению украинского ПВО", — рассказал Резников.

Немецкая ПВО для Украины: что известно

О передаче Украине немецкой системы ПВО стало известно 1 июня 2022, когда о соответствующей помощи заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время своего выступления в Бундестаге. Тогда глава МИД ФРГ Аналена Бербок сообщила, что правительство отправит IRIS-T SLM в течение месяца, но этого не произошло. Бербок объясняла задержку тем, что вооружение будет поставляться компанией-производителем Diehl напрямую в Украину, а не со складов Бундесвера.

Впоследствии, 28 июня, Бербок анонсировала поставки систем ПВО IRIS-T в Украину в течение нескольких недель, но этого снова не произошло.

В свою очередь, посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что первую систему Украина, вероятно, получит в октябре этого года. Это связано с тем, что системы противовоздушной обороны IRIS-T производятся специально для Украины, и их нет на вооружении немецкой армии.

Уже в октябре стало известно, что Украина только подписала контракт на поставку современных немецких систем. Сумма договора составляет более 500 млн евро.

Таким образом, по словам экспосла Украины в Германии Андрея Мельника, первые системы достанутся Украине только в начале 2023 года.

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