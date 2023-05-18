Германия готова помогать Украине начать переговоры о вступлении в ЕС — посол

Немецкие политики обещают оказывать украинским правительственным чиновникам системную помощь и поддержку в подготовке к началу переговоров о вступлении в Евросоюз.

Об этом рассказал посол Украины в Германии Алексей Макеев в интервью ZN.ua.

"Мы сейчас с немцами договорились, и они будут оказывать системную помощь нашим чиновникам в подготовке переговорного процесса, рассказывать о том, как вести переговоры. Это огромная часть работы, которая затянется на годы. То есть вот такая помощь - "как вести переговоры для вступления в ЕС" - абсолютно системная и предметная, тоже немцами будет предоставляться, поскольку все больше и больше их исходят из собственной заинтересованности в этом", - объяснил Макеев.

По его словам, сейчас немецкие власти сами предлагают Украине свою помощь по выполнению некоторых пунктов рекомендаций.

"Теперь немцы приходят и говорят: вот по этим пунктам у вас что-то не проходит, давайте мы вам поможем, давайте мы вам организуем, давайте мы с партнерами соберемся и проговорим, что вам нужно еще сделать в этом кластере реформ", — рассказал посол.

Макеев также добавил, что в течение долгого периода пытался убедить немцев, что они не должны относиться к расширению ЕС "как к чему-то очень обременительному", что нужно как можно больше сдерживать.

Напомним, Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму около 2,7 миллиарда евро, это самая большая помощь страны с начала полномасштабной войны.

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