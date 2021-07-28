Германия готова провести консультации по "Северному потоку-2", как того просила Украина

Германия готова провести консультации по "Северному потоку-2", как того просила Украина

Уполномоченный МИД ФРГ подтвердил о готовности немецкой стороны к консультациям.

Германия готова провести консультации с Украиной относительно российского газопровода "Северный поток-2" и обсудить острые угрозы безопасности как для нашего государства, так и для всей Европы.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Вопрос поднимался во время встречи заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовквы с уполномоченным по вопросам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Министерства иностранных дел Германии Маттиасом Люттенбергом.

Жовква сообщил Люттенбергe о позиции Украины относительно реализации проекта "Северный поток — 2", отметив связанных с ним острых безопасности угрозах как для нашего государства, так и для всей Европы. Со своей стороны уполномоченный МИД ФРГ сообщил о готовности немецкой стороны к проведению консультаций по "Северному потоку — 2", которые инициировала наше государство.

Немецкий чиновник также подтвердил, что ФРГ будет представлена на саммите "Крымской платформы" на высоком политическом уровне.

Напомним, что Министерство иностранных дел Германии опубликовало декларацию Вашингтона и Берлина по российскому проекту "Северный поток-2". Украина из-за этого инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией.

Вашингтона и Берлина по российскому проекту "Северный поток-2". Украина из-за этого с Еврокомиссией и Германией. Также Меркель обсудила с Путиным "Северный поток-2" и транзит газа через Украину.

через Украину. Сообщалось, что Зеленский на встрече с Байденом 30 августа в Вашингтоне обсудит российский проект "Северный поток-2" как вызов безопасности для Украины и Европы.

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