Германия готова стать страной-гарантом безопасности Украины, но после войны

Глава МИД Германии заверила, что Берлин — "на 100 процентов с Украиной".
Германия готова предоставить Украине гарантии безопасности по завершении войны с Россией.
Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, пишет Die Zeit.
"Если нужны гарантии, то Германия тоже будет там (в перечне вместе с другими странами-гарантами. — Ред.) и даст гарантии", — сказала глава МИД.
Она заверила, что Берлин – "на 100 процентов с Украиной". Это касается мирных переговоров и дальнейшего мирного порядка. Тем не менее, Бербок признала, что от переговоров между Украиной и Россией пока не стоит ожидать прорыва.
По ее словам, когда российская сторона говорит о гарантиях или нейтралитете, то подразумевает нечто совсем другое, чем украинская сторона.
Бербок крайне критично относится к заявлению России о сокращении своих боевых действий под Киевом и Черниговом и выводе войск.
"К сожалению, пока нельзя доверять российскому правительству и его заявлениям. Например, они обещали больше не бомбить коридоры эвакуации, но это все еще происходит. Если Россия хочет убедить, что переговоры серьезные, бомбардировки мирного населения необходимо немедленно прекратить", — подчеркнула министерка. .
Ранее глава украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия рассказал, что Украина хочет видеть гарантами своей безопасности США, Великобританию, Францию, Германию, Польшу, Китай и Турцию. Другие страны могут присоединиться к гарантиям безопасности по своему желанию. Михаил Подоляк также назвал будущим гарантом безопасности Украины и Россию.
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