Германия готовит удар по Орбану: Politico о планах Мерца

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан / © twitter.com

Реклама

Будущее правительство Германии во главе с Фридрихом Мерцем планирует потребовать от Евросоюза более решительных действий в отношении стран-нарушителей основополагающих принципов блока. Хотя это не сказано прямо, речь идет, прежде всего, о Венгрии под премьерством Виктора Орбана.

Об этом говорится в статье издания Politico.

Консерваторы во главе с будущим канцлером Мерцем и их потенциальными партнерами по коалиции из Социал-демократической партии согласились, что ЕС должен применять жесткие санкции против государств, подрывающих верховенство права. Согласно проекту коалиционного соглашения, который есть у издания, речь идет о возможной заморозке финансовой помощи и даже лишении права голоса в Совете ЕС.

Реклама

Хотя Венгрия не упоминается прямо, очевидно, что документ подразумевает именно ее. Ведь в Европе уже много лет критикуют эту страну за сворачивание демократических норм, ограничение свободы прессы и подрыв независимости судебной системы.

ЕС тормозит процесс наказания Венгрии

Европарламент еще в 2018 году запустил против Венгрии первый этап процедуры статьи 7 Договора о ЕС (известной как «ядерный вариант»). Все из-за «серьезных нарушений» основных ценностей и прав человека. Однако этот процесс фактически остановился из-за разногласий между странами-членами.

Европейская комиссия в 2022 году заморозила около 22 млрд евро финансирования для Венгрии из-за опасений относительно независимости судебной власти и нарушения прав человека. Однако в 2024 году было разблокировано более 10 млрд евро, что вызвало волну критики.

Еще один болезненный вопрос в отношениях ЕС и Венгрии — дружеские отношения Орбана с Россией. Будапешт неоднократно ветировал санкции против российских олигархов и военных командиров, чем блокировал принятие решений в ЕС.

Изменения в механизме принятия решений ЕС

Чтобы лишить Венгрию возможности блокировать ключевые решения, будущее правительство Германии предлагает расширить применение квалифицированного большинства в Совете ЕС, особенно в вопросах общей внешней политики и политики безопасности, в том числе санкций. Это означает, что санкции против России и другие стратегические решения больше не будут нуждаться в единодушном согласовании со всеми членами ЕС. И это позволит обходить венгерское вето.

Более активная роль Германии в ЕС

Будущая немецкая коалиция также намерена активизировать свою роль в формировании европейской политики через Веймарский треугольник — неформальный альянс Франции, Германии и Польши. В последние годы отношения между этими странами ухудшились, особенно во времена немецкого канцлера Олафа Шольца.

«В рамках Веймарского треугольника мы будем тесно координировать позиции по всем важным европейским вопросам, чтобы действовать единым фронтом в интересах всего ЕС», — говорится в проекте соглашения.

Мерц подтвердил свои намерения осуществить первые официальные визиты в Париж и Варшаву уже в первый день пребывания в должности канцлера.

Документ по политике в ЕС является лишь частью более широкого переговорного процесса. В настоящее время ведутся обсуждения миграционной политики, угольной энергетики и социальных расходов. Ожидается, что окончательное коалиционное соглашение будет подписано уже в середине апреля.

Напомним, ранее Politico информировало, что ЕС нашел путь обхода вето Венгрии в ключевых решениях по Украине, которые должны быть приняты единогласно 27 странами-членами блока.