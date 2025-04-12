Немецкая армия / © Associated Press

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Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Брейер заявил, что Россия может атаковать страны НАТО уже к 2029 году.

Об этом сообщило издание Welt.

Брейер подчеркнул, что Германия должна ускорить подготовку войск, в частности, путем закупок вооружения, в том числе в США.

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«На данный момент моя самая большая проблема состоит в том, чтобы быстро обеспечить оперативную готовность войск, и я должен делать это с помощью всех средств, доступных на рынке. Конечно, мы сначала посмотрим в Германии и Европе, чтобы увидеть, есть ли там что-нибудь на полках. Если нет, учитывая временные ограничения, нам также придется покупать у США, если это будет доступно там. Наша цель — 2029 год; к тому времени мы должны быть готовы», — отметил инспектор.

Брейер заверил, что во время визита в Америку не увидел признаков ухода США от НАТО.

«Начальники штабов всех государств НАТО сближаются. Что они ищут солидарности, консультируются гораздо больше и обмениваются анализом, чем в последние годы», — добавил военный.

По его данным, Россия вдвое увеличит свою армию к 2026 году. Брейер также подчеркнул, что Россия ежегодно производит или модернизирует 1500 танков — гораздо больше, чем необходимо для войны против Украины. К 2029 году Кремль будет «способен к широкомасштабному обычному нападению даже на территории НАТО».

Генерал назвал главной целью Кремля ослабление альянса и дискредитация нашей западной формы общества.

Напомним, президент Владимир Зеленский намерен просить нового канцлера Германии Фридриха Мерца о поставках крылатых ракет Taurus.