Германия готовится к внезапной остановке поставок газа из России — СМИ

В Германии опасаются, что Россия может в одностороннем порядке перекрыть поток газа.

Немецкие чиновники готовятся к любому внезапному прекращению поставок российского газа посредством экстренного пакета, который может включать в себя контроль над критически важными фирмами.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

"Подготовка, возглавляемая Министерством экономики, свидетельствуют о повышенной тревоге про поставки газа, который питает наибольшую экономику Европы и является критическим для производства стали, пластмасс и автомобилей. В прошлом году российский газ составил 55% импорта Германии", — сообщает агентство.

Хотя Германия и заявляла, что хочет отказаться от российских поставок, но ожидает, что к середине 2024 года будет в значительной степени зависеть от Москвы.

В Германии опасаются, что Россия может в одностороннем порядке перекрыть поток газа и хотят иметь план действий на такой случай.

По информации нескольких чиновников, правительство Германии поддержит предоставление дополнительных ссуд и гарантий для поддержки энергетических компаний, помогая им справиться со стремительными ценами, и может взять под свое крыло критические компании, такие как нефтеперерабатывающие заводы.

"В прошлом месяце Берлин одобрил законодательное изменение, которое позволит ему взять под контроль энергетические компании как крайнюю меру. Сейчас обсуждается, как он мог бы применить это мероприятие на практике, например, взять под контроль нефтеперерабатывающий завод PCK, которым руководит российская "Роснефть" в Шведте" вблизи Польши", — пишет Reuters со ссылкой на собеседников.

Окончательный правительственный пакет чрезвычайных действий еще не разработан, пишет агентство.

В апреле российский "Газпром" прекратил поставки газа в Польшу и Болгарию.

Напомним, "Газпром" пытается убедить Европу, что плата за газ в рублях не нарушает санкции.

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