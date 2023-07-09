Германия готовится заблокировать заявку Украины на членство в НАТО — СМИ

Союзники по НАТО настаивают на том, что двери Киеву открыты для присоединения, но у многих глубоко разделились относительно того, как быстро следует сделать этот шаг.

Германия намерена настаивать на отсрочке вступления Украины в НАТО из-за опасений, что этот шаг может привести Североатлантический союз к войне с Россией.

Об этом пишет Telegraph

Источник в Альянсе сообщил СМИ, что Берлин использует ежегодный саммит НАТО в Вильнюсе, в Литве на этой неделе, чтобы призвать других сосредоточиться на гарантиях безопасности, а не на предложениях по членству Украины.

"Берлин сдержанно относится к перспективе немедленного членства", — сообщил источник The Telegraph. "Ему нужен процесс и время, чтобы разработать гарантии, чтобы фактически заблокировать членство".

Согласно статье 5 НАТО, любое государство-член, на которое напал внешний агрессор, имеет право требовать военного вмешательства от остальных союзников.

Похоже, повторяя обеспокоенность Германии, президент США Джо Байден сказал, что хочет избежать ситуации, когда «мы все в войне, мы в войне с Россией».

Напомним, что Байден добавил, что Украина "не готова" к членству в НАТО и что это "займет некоторое время".

Его советник по национальной безопасности Джейк Салливан сказал: «Мы не стремимся к началу Третьей мировой войны. Украина не присоединится к НАТО после саммита».

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«В то же время Владимир Зеленский, президент Украины, постепенно наращивал свою кампанию за вступление Украины в НАТО после вторжения России в прошлом году, пытаясь убить клин между его страной и Москвой», — пишет издание.

Он призвал 31 страну-члена НАТО сделать конкретные шаги по членству Украины, чтобы его страна могла быстро присоединиться к трансатлантическому альянсу после войны.

Германия и Соединенные Штаты приватно предупредили, что этот шаг может перерасти нынешний конфликт в активную войну между НАТО и Россией.

Путин часто заявлял, что расширение НАТО до российских границ в течение последних двух десятилетий было ключевым фактором его решения о вторжении в Украину.

С тех пор российский президент угрожал использованием ядерного оружия в войне, что вызвало опасения эскалации в западных странах.

В настоящее время США, Великобритания и страны ЕС разрабатывают ряд двусторонних предложений по безопасности, которые, как они надеются, помогут защитить Киев в случае отсутствия вступления в НАТО.

Но другие лидеры, например премьер-министр Эстонии Кая Каллас, утверждают, что Украине следует предложить дорожную карту вступления на саммите.

Также известно, что США, Германия и Франция работают над рядом двусторонних предложений по конкретизации поддержки Киева в юридически обязательных соглашениях.

Индивидуальные национальные предложения Киеву будут затем заключены в рамочное соглашение, «Меморандум о взаимопонимании», который будет одобрен НАТО и ЕС

Источники СМИ сказали, что это было «следующее лучшее предложение» для Киева, приняв членство и защиту статьи 5 со стола переговоров.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что страна НАТО должна прийти к консенсусу относительно членства Украины в Альянсе, но некоторые европейские страны хотят дождаться результатов войны с Россией.

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