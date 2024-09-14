Германия хочет создать международную контактную группу для "мирного процесса в Украине"

Глава фракции Социал-демократической партии Германии в Бундестаге Рольф Мютцених заявил, что пора инициировать международную контактную группу для начала мирного процесса по прекращению войны в Украине.

Об этом пишет Rheinische Post.

"Канцлер ФРГ и президент Украины Владимир Зеленский согласны с тем, что сейчас подходящее время для активизации усилий по мирным переговорам, и что Россия также должна присутствовать на следующем мирном саммите", — подчеркнул Мютцених.

По его словам, Бразилия, Китай, Турция и Индия могли бы войти в эту контактную группу.

"В этих странах усиливается мнение о том, что российская захватническая война может стать обузой. Поэтому работа такой контактной группы может быть многообещающей и играть важную посредническую роль", — добавил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что второй саммит мира состоится уже в ноябре этого года. На него планируют пригласить Россию.

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