Полученное Россией оружие может использоваться сегодня в войне против Украины / gettyimages.com

Германия и Франция поставляли оружие в Россию, несмотря на эмбарго ЕС – The Telegraph

Германия и Франция поставляли оружие в Россию, несмотря на эмбарго ЕС – The Telegraph

Германия и Франция обошли введенное в 2014 году Евросоюзом эмбарго на поставку оружия в Россию. Так, компании обеих стран-членов ЕС снабжали Москву бомбами, реактивными снарядами и другой военной техникой.

В обход эмбарго Франция и Германия поставили в Россию военную технику на сумму 273 млн евро.

Об этом сообщает The Telegraph.

Журналисты издания предполагают, что полученное Россией оружие может использоваться сегодня в войне против Украины.

"Они отправили (России – ред.) оборудование, в том числе бомбы, реактивные снаряды, ракеты и пушки, несмотря на эмбарго ЕС на поставку оружия в Россию, введенное после (оккупации – ред.) Крыма 2014 года", – говорится в статье издания.

Журналисты также сообщили, что, по меньшей мере, 10 стран-членов НАТО экспортировали из России военное оборудование на сумму почти 350 млн евро. Около 78% от общего количества российского оборудования поступило германским и французским компаниям.

"И Париж, и Берлин сопротивлялись запрету ЕС на покупку газа у России, и в это время блок платит Москве миллиард евро в день за поставку энергоресурсов", — отметили авторы статьи.

Напомним, 14 апреля стало известно, что ЕС закрыл "лазейку", позволившую правительствам стран-членов экспортировать оружие в Россию на десятки миллионов евро, несмотря на эмбарго.

Международное сообщество поддерживает Украину, обсуждая поставки оружия и новые санкции против России

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