Германия играет ключевую роль в финансировании Patriot для Украины — Мерц

Мерц и Зеленский / © Офис президента Украины

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Германия готова сыграть ведущую роль в закупке систем противовоздушной обороны Patriot у США для Украины.

Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, комментируя инициативу американского президента Дональда Трампа по масштабной военной помощи Украине, пишет Укринформ.

По словам Мерца, Соединенные Штаты согласились предоставить Украине значительное количество вооружения, если европейские союзники примут финансовую ответственность.

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"Мы с президентом Трампом несколько раз обсуждали это в последние дни. Я заверил его: Германия будет играть решающую роль. Мы делаем это в собственных интересах. Это поможет Украине защититься от бомбардировочного террора России. Только таким образом давление на Москву усилится, чтобы она наконец договорилась о мире. В конце концов, мы демонстрируем" — заявил Мерц.

Он подчеркнул, что стороны быстро уточняют технические и финансовые детали. Берлин находится в тесном контакте с европейскими партнерами по реализации этой инициативы.

Напомним, что Германия готова передать Украине еще две системы Patriot, чтобы усилить защиту от ракетного террора России, однако их поставка задержится.