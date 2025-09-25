Германия изменила позицию: замороженные активы РФ пойдут на оружие для Украины

Флаг Германии / © pixabay.com

Брюссель делает шаг к конфискации российских активов: наконец-то появилась поддержка инициативы по передаче миллиардов евро Украине.

Высокопоставленный чиновник Германии заявил, что Берлин открыт для «новых, юридически обоснованных» планов использования 172 млрд евро замороженных российских средств для поддержки военных усилий Украины, отсылающей к идее Европейской комиссии. Об этом чиновник сообщил изданию Politico.

Эта идея состоит в том, чтобы перевести миллиарды евро российских денег, которые сейчас хранятся в бельгийском депозитарии, Украине и заменить изъятые средства облигациями, обеспеченными Евросоюзом.

Заменяя замороженные средства долговыми расписками, Комиссия надеется избежать обвинений в незаконной конфискации имущества РФ.

«Мы открыты для рассмотрения новых, юридически обоснованных вариантов использования замороженных российских активов», — заявил Михаэль Клаус, советник канцлера Германии Фридриха Мерца по европейским делам.

Издание отметило, что Берлин сейчас даже оказывает давление на другие страны, чтобы те поддержали этот план накануне неформальной встречи лидеров ЕС в Копенгагене в следующую среду.

Это также станет ключевой темой обсуждения на неформальном заседании Европейского совета. Украинцам нужны деньги для продолжения закупок оружия, а вариантов не так уж много», — отметил Клаус.

Politico отметило, что это существенный поворот в политике Германии, которая раньше была против любых новаторских идей использования российских денег.

Правительство Германии, с другой стороны, стремится использовать «репарационный кредит» для предоставления военной поддержки Украине, а не для восстановления поврежденных зданий и инфраструктуры, сообщили трое чиновников, осведомленных о ходе переговоров.

Напомним, Европейский Союз ищет механизмы, позволяющие передать Украине хотя бы часть замороженных российских активов.