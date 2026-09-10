Германия может передать Украине данные о мужчинах: в Раде объяснили, что будет дальше

Украинцы в Германии / © ТСН

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Германия может передавать Украине информацию об украинских мужчинах, находящихся на ее территории, однако об их принудительном возвращении речь на данный момент не идет.

Об этом заявил народный депутат от фракции «Слуга народа» Руслан Горбенко в эфире «Київ24».

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По его словам, вероятнее всего, сотрудничество между странами будет ограничиваться обменом информацией. Он пояснил, что украинцы, легально находящиеся в Германии или другой стране ЕС и имеющие соответствующий статус, находятся под защитой местного и европейского законодательства.

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«Скорее всего, у нас будет информационный обмен данными, не больше. Потому что если человек официально попал на территорию Евросоюза и получил определенный статус, у него есть защита в этих странах», — отметил Горбенко.

Он также подчеркнул, что даже в случае появления оснований для возвращения украинцев каждый случай нужно будет проверять отдельно.

В частности, речь идет о мужчинах, которые выезжали из Украины на основании инвалидности или других документов. По словам депутата, во время военного положения около 340 тысяч человек получили инвалидность по решениям МСЭК, при этом часть таких решений впоследствии пересматривали из-за случаев возможного фиктивного оформления.

Горбенко отметил, что устанавливать законность таких документов должны правоохранительные органы, а для возвращения конкретного человека необходимы отдельные юридические основания.

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В то же время, депутат отметил, что односторонние действия только со стороны Германии вряд ли дадут значительный результат, поскольку украинцы могут просто переехать в другие страны Евросоюза.

Напомним, глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что немецкие власти готовы помочь Украине идентифицировать находящихся в Германии украинских мужчин.

По словам главы МИД Германии, собрать данные об украинцах призывного возраста могут помочь сведения, например, из баз о выплатах социальной помощи, а также из баз, где содержится информация о виде на жительство украинцев.

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