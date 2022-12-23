Германия может последовать примеру США в передаче Украине ПВО Patriot: "Посмотрим, что еще мы можем предоставить"

После того, как США обязались предоставить Украине системы противовоздушной обороны Patriot, правительство Германии также проверит, что может сделать для усиления украинской ПВО.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что правительство Олафа Шольца изучит дальнейшие поставки ПВО и оружия в Украину на фоне передачи систем противовоздушной обороны Patriot от США.

Об этом она сообщила во время своего выступления в Берлине, пишет RND.

После того, как США обязались поставить Украине системы противовоздушной обороны Patriot, правительство Германии также проверит, может ли оно предоставить еще большую поддержку ВСУ в защите от российских воздушных атак.

"При доставке Patriot мы также снова посмотрим, что еще мы можем доставить, потому что мы знаем, что эти системы противовоздушной обороны спасают жизнь", — сказала Бербок.

ПВО Patriot из Германии для Украины

Недавно министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Германия отказалась передавать Украине системы Patriot. Эти установки будут развернуты в Польше.

В свою очередь, Германия объяснила, что не может передать Украине зенитные ракетные комплексы Patriot из-за недостаточного их количества в своем распоряжении.

Однако представитель по оборонной политике руководящей Свободной демократической партии Германии Маркус Фабер предложил канцлеру Олафу Шольцу передать Украине хотя бы "устаревшую" модификацию Patriot-PAC-2.

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