Германия назначит спецпосланника для переговоров о продлении транзита газа через Украину

Германия назначит спецпосланника для переговоров о продлении транзита газа через Украину

Он начнет свою работу не позднее 1 сентября 2021 года

Германия обязалась назначить спецпосланника, который будет курировать вопрос о продлении соглашения о транзите российского газа через Украину.

Об этом говорится в заявлении США и ФРГ, опубликованном на сайте германского внешнеполитического ведомства.

"США и ФРГ убеждены, что продолжение транзита газа через Украину после 2024 года - в интересах Украины и Европы. В связи с этим ФРГ обязуется использовать все возможные рычаги давления, чтобы способствовать продлению сроком до 10 лет договоренности о транзите газа через Украину", — говорится в документе.

ФРГ назначит спецпосланника, чтобы помогать в переговорах по этой теме. Его работа, по мнению Берлина и Вашингтона, должна стартовать как можно быстрее, и не позднее 1 сентября 2021 года.

Заметим, что США обязуются в полной мере поддерживать подобные усилия.

Напомним, что министерство иностранных дел Германии опубликовало декларацию Вашингтона и Берлина по российскому проекту "Северный поток-2".

Украина инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по этому вопросу.

Также Меркель обсудила с Путиным "Северный поток-2" и транзит газа через Украину.

Ранее сообщалось, что Зеленский на встрече с Байденом 30 августа в Вашингтоне обсудит российский проект "Северный поток-2" как вызов безопасности для Украины и Европы.

Новости мира: "Северный поток-2" – пошли ли на взаимные уступки Германия и США

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку