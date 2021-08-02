Германия не остановит "Северный поток-2" даже если он станет оружием России — Bloomberg

Германия сосредоточится на более широких санкциях на уровне Европейского Союза вместо прямого удара по газовой связи с Россией.
Германия не собирается останавливать прокачку газа по трубопроводу "Северный поток-2" даже если Россия попытается использовать его как геополитическое оружие.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собеседников, знакомых с планами официального Берлина.
По их словам, в случае агрессивных действий России Германия сосредоточится на более широких санкциях на уровне Европейского Союза. Это более сложный путь для ответных мер, заявили собеседники. Так в Германии планируют действовать вместо прямого удара по газовой связи с Россией.
Отмечается, что скорее всего позиция Берлина в этом вопросе не изменится даже после отставки Меркель после выборов 26 сентября. Сообщается, что проект российского трубопровода поддерживает весь политический спектр страны, кроме партии "Союз 90/Зеленые".
Напомним:
- США официально отказались похоронить "Северный поток-2" на дне Балтийского моря. Так, администрация Байдена отменила санкции в отношении оператора газопровода Nord Stream 2. AG и его гендиректора Маттиаса Варнига "в соответствии с национальными интересами".