Германия не остановит "Северный поток-2" даже если он станет оружием России — Bloomberg

Германия не остановит "Северный поток-2" даже если он станет оружием России — Bloomberg

Германия сосредоточится на более широких санкциях на уровне Европейского Союза вместо прямого удара по газовой связи с Россией.

Германия не собирается останавливать прокачку газа по трубопроводу "Северный поток-2" даже если Россия попытается использовать его как геополитическое оружие.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собеседников, знакомых с планами официального Берлина.

По их словам, в случае агрессивных действий России Германия сосредоточится на более широких санкциях на уровне Европейского Союза. Это более сложный путь для ответных мер, заявили собеседники. Так в Германии планируют действовать вместо прямого удара по газовой связи с Россией.

Отмечается, что скорее всего позиция Берлина в этом вопросе не изменится даже после отставки Меркель после выборов 26 сентября. Сообщается, что проект российского трубопровода поддерживает весь политический спектр страны, кроме партии "Союз 90/Зеленые".

Напомним:

США официально отказались похоронить "Северный поток-2" на дне Балтийского моря. Так, администрация Байдена отменила санкции в отношении оператора газопровода Nord Stream 2. AG и его гендиректора Маттиаса Варнига "в соответствии с национальными интересами".

Напомним, что США и Германия изучают возможности укрепления энергетического сектора Украины на фоне завершения строительства газопровода "Северный поток-2".

Новости недели: "Северный поток-2" - как договоренности Байдена и Меркель повлияют на Украину

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку