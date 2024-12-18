Германия не передаст Украине Taurus: Шольц назвал неожиданную причину

Шольц говорит, что его мнение солидарно с мнением Трампа.

Германия не будет поставлять Украину крылатые ракет Taurus. Эта позиция соответствует позиции новоизбранного американского президента Дональда Трампа, считающего "неправильным решением" давать Киеву дальнобойное оружие.

Об этом заявил немецкий канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Spiegel.

Шольц заявил, что для него было бы "неправильным решением" поставлять оружие, которым можно наносить удары вглубь российской территории.

"Если я правильно его понимаю, то это будет также оцениваться и в будущем, например, в трансатлантическом сотрудничестве. По крайней мере, это то, что я читал в последних интервью президента Трампа", — заявил канцлер Германии.

Как сообщалось, немецкая Социал-демократическая партия (СДПГ) Олафа Шольца в избирательной программе по защите передачи Украины ракет Taurus. Таким образом, в партии решили поддержать позицию нынешнего канцлера, который последовательно избегает возможности передать Украине оружие для защиты от агрессоров.

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