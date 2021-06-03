Германия не видит Украину в НАТО, потому что опасается спровоцировать Путина — посол

Эта дилемма является притянутой за уши, считает украинский посол в Германии

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Германия не разделяет видение Украины касательно вступления в НАТО, потому что опасается таким образом спровоцировать президента РФ Владимира Путина.

Об этом он заявил в интервью немецкому военному журнала loyal, цитирует пресс-служба Офиса президента.

"К сожалению, наши немецкие партнеры не разделяют это видение, потому что они опасаются, что таким образом якобы смогут спровоцировать Путина. Однако эта дилемма является притянутой за уши. Именно вхождение Украины, которая как с политической, так и культурной точки зрения является неотъемлемой емкой составляющей западного сообщества ценностей, в НАТО и Европейский Союз отвечает интересам ФРГ", — сказал посол.

Мельник уверен, что если бы Украина в ближайшее время вступила бы в НАТО, то это однозначно стало бы важным вкладом в безопасность всей Европы.

"Это было бы также четким сигналом Москве, тогда бы Путин наконец понял, что ему не все позволено, и тогда бы наконец потерпела крах и его преступная стратегия — отделить Украину от остальной Европы и растоптать ее сапогами российских солдат", — считает он.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что все боятся признать Россию стороной конфликта на Донбассе. Такой позиции придерживаются и представители Германии и Франции, не решились назвать Россию стороной конфликта во время последней встречи советников лидеров нормандского формата.

Президент также посетовал, что за время войны на Донбассе Германия так и не помогла Украине летальным оружием. В то же время, по его мнению, она может это сделать, ведь ФРГ имеет мощные корабли, ракетные катера, патрульные катера... штурмовые винтовки, радиооборудования и бронированную военную технику.

В свою очередь глава МИД Германии Хайко Маас отклонил призыв Зеленского предоставить Украине летальное оружие. Маас убежден, что конфликт на востоке Украины может быть решен только политическими средствами.

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