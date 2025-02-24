Германия недостаточно поддерживала Украину: Мерц после победы на выборах

Вместе с тем, он пока не видит возможности для отправки в Украину миротворцев.

Побеждающий на выборах в Германии лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что его страна недостаточно поддерживает Украину, которая защищается от российских захватчиков.

Об этом он заявил во время интервью в эфире ARD и ZDF после победы ХДС/ХСС на досрочных выборах в Бундестаг, передает DW.

Мерц заявил, что не принимает на себя обязательства по возможному участию Бундесвера в миротворческом контингенте в Украине.

"Я вижу это, равно как и канцлер (Олаф Шольц, — ред.): этот вопрос сегодня вообще не встает", — сказал он.

Кроме того, Мерц заявил, что "первый вопрос, который мы должны себе задать: продолжаем ли мы поддерживать Украину, чтобы она могла себя защитить?"

Германия недостаточно поддерживает Украину по мнению политика, иначе, по его словам, "завтра (24 февраля – ред.) не было бы уже три года, которые длится эта война".

Ранее сообщалось, что резидент Украины Зеленский поздравил Фридриха Мерца с победой партии "Христианско-демократический союз" на выборах в Бундестаг в Германии.

Мы ранее информировали, что победитель выборов в Германии Фридрих Мерц критикует США из-за отношения к Украине.

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