Германия недостаточно поддерживала Украину: Мерц после победы на выборах

Вместе с тем, он пока не видит возможности для отправки в Украину миротворцев.
Побеждающий на выборах в Германии лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что его страна недостаточно поддерживает Украину, которая защищается от российских захватчиков.
Об этом он заявил во время интервью в эфире ARD и ZDF после победы ХДС/ХСС на досрочных выборах в Бундестаг, передает DW.
Мерц заявил, что не принимает на себя обязательства по возможному участию Бундесвера в миротворческом контингенте в Украине.
"Я вижу это, равно как и канцлер (Олаф Шольц, — ред.): этот вопрос сегодня вообще не встает", — сказал он.
Кроме того, Мерц заявил, что "первый вопрос, который мы должны себе задать: продолжаем ли мы поддерживать Украину, чтобы она могла себя защитить?"
Германия недостаточно поддерживает Украину по мнению политика, иначе, по его словам, "завтра (24 февраля – ред.) не было бы уже три года, которые длится эта война".
Ранее сообщалось, что резидент Украины Зеленский поздравил Фридриха Мерца с победой партии "Христианско-демократический союз" на выборах в Бундестаг в Германии.
Мы ранее информировали, что победитель выборов в Германии Фридрих Мерц критикует США из-за отношения к Украине.
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