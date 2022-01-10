"Германия несет за нас ответственность": посол Украины в ФРГ просит предоставить стране необходимое оборонное вооружение

"Германия несет за нас ответственность": посол Украины в ФРГ просит предоставить стране необходимое оборонное вооружение

Мельник подчеркнул, что опасность российского вторжения в Украину остается высокой.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Берлин "отказаться от существующей морально опасной блокадной позиции и срочно обеспечить Украину необходимым оборонительным вооружением".

Об этом пишет Der Spiegel.

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Посол Украины в своем комментарии газетам немецкой медиагруппы Funke заявил, что Германия несет "такую же историческую ответственность за Украину, как и за Израиль".

Мельник подчеркнул, что опасность российского вторжения в Украину остается высокой.

"Все предупредительные индикаторы мигают ярко-красным", — подчеркнул посол.

Дипломат также подчеркнул, что Президент России Владимир Путин готов в любой момент "уничтожить украинскую государственность", поэтому Берлину не следует "недооценивать" опасность войны.

Мельник призвал Германию "отказаться от существующей абсолютно морально опасной блокадной позиции" и "срочно обеспечить Украину необходимым оборонным вооружением".

Кроме того, дипломат призвал правительство Германии работать над тем, чтобы Украина как можно быстрее вступила в НАТО и ЕС, ведь только тогда Путин навсегда "лишится искушения напасть на Украину".

Напомним, новая глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила против идеи поставки оружия Украине и подчеркнула, что конфликт между Украиной и РФ должен разрешиться исключительно дипломатическим путем.

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