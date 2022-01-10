"Германия несет за нас ответственность": посол Украины в ФРГ просит предоставить стране необходимое оборонное вооружение

Мельник подчеркнул, что опасность российского вторжения в Украину остается высокой.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Берлин "отказаться от существующей морально опасной блокадной позиции и срочно обеспечить Украину необходимым оборонительным вооружением".
Об этом пишет Der Spiegel.
Посол Украины в своем комментарии газетам немецкой медиагруппы Funke заявил, что Германия несет "такую же историческую ответственность за Украину, как и за Израиль".
Мельник подчеркнул, что опасность российского вторжения в Украину остается высокой.
"Все предупредительные индикаторы мигают ярко-красным", — подчеркнул посол.
Дипломат также подчеркнул, что Президент России Владимир Путин готов в любой момент "уничтожить украинскую государственность", поэтому Берлину не следует "недооценивать" опасность войны.
Мельник призвал Германию "отказаться от существующей абсолютно морально опасной блокадной позиции" и "срочно обеспечить Украину необходимым оборонным вооружением".
Кроме того, дипломат призвал правительство Германии работать над тем, чтобы Украина как можно быстрее вступила в НАТО и ЕС, ведь только тогда Путин навсегда "лишится искушения напасть на Украину".
Напомним, новая глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила против идеи поставки оружия Украине и подчеркнула, что конфликт между Украиной и РФ должен разрешиться исключительно дипломатическим путем.
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