Германия обвинила РФ в дезинформации, кибератаках перед выборами и вызвала посла

Германия официально заявила о причастности России к масштабной кампании дезинформации и кибератак перед федеральными парламентскими выборами, в связи с чем вызвала на разговор российского посла.

Об этом сообщает Spiegel.

Представитель МИД Германии заявил, что Берлин установил причастность России к масштабной дезинформационной операции и кибератакам, осуществленным накануне федеральных выборов в феврале 2025 года. В связи с этим в министерство вызвали посла РФ.

По словам представителя немецкого МИД, кампания под кодовым названием Storm-1516 была направлена на дестабилизацию внутриполитической ситуации. В ее рамках через ряд сайтов, стилизованных под новостные порталы, распространялись фейковые материалы. Основными мишенями информационных атак стали партии ХДС-ХСС и «Зеленые».

Одним из вымышленных сюжетов было видео с участием мужчины, который представлялся врачом и утверждал, что лидер ХДС и на тот момент вероятный кандидат на пост канцлера Фридрих Мерц якобы проходил лечение три года назад из-за серьезных проблем с психическим здоровьем. Для «подтверждения» в ролике демонстрировали поддельные документы.

Другим распространенным фейком была история о якобы коррупционном скандале на 100 млн евро с участием солидера «Зеленых», в то время вице-канцлера Роберта Габека, а также украинских политиков.

Кроме того, за несколько дней до выборов начали массово разгонять ложную информацию о якобы подмене документов для голосования по почте — мол, в одном из округов Лейпцига избирателям присылали бюллетени без партии «Альтернатива для Германии» в списке.

К слову, ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что Германия готовит масштабный план войны с Россией. План подробно описывает, как до 800 тыс. военных НАТО (в частности, США) будут переброшены на восток в случае угрозы со стороны России, которую ожидают уже к 2029 году. Тестирование плана выявило недостатки и подтвердило, что главные препятствия — это правила мирного времени: медленные процедуры закупок и строгое законодательство.