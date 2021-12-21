Германия отказывается поставлять Украине оружие: что думает об этом новое правительство Шольца

Германия отказывается поставлять Украине оружие: что думает об этом новое правительство Шольца

По словам посла Андрея Мельника, ФРГ не только не планирует предоставлять Украине оружие, но может ввести новые ограничения.

Новое правительство в Германии не изменило негативную позицию Берлина по поводу поставок вооружения Украине и шансы на то, что такая политика изменится — минимальны.

Об этом рассказал посол Украины в Германии Андрей Мельник, информирует " РБК-Украина ".

"Об оружии позиция (нового правительства Германии, — ред.) не изменилась. И шансы на то, что она изменится, к сожалению, минимальны. Возможны еще ограничения", — сказал Мельник.

По его словам, новая коалиция, в частности, "зеленые" выступают за еще более рестриктивную (сдерживающую — Ред.) политику в сфере экспорта немецкого вооружения в целом.

Ранее министр обороны Алексей Резников обвинил Германию в блокировании поставок оружия НАТО в Украину.

Напомним, что канцлер Германии Олаф Шольц во время первого телефонного разговора с Путиным призвал РФ к немедленной деэскалации.

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