Германия отказывается поставлять Украине оружие: что думает об этом новое правительство Шольца

По словам посла Андрея Мельника, ФРГ не только не планирует предоставлять Украине оружие, но может ввести новые ограничения.
Новое правительство в Германии не изменило негативную позицию Берлина по поводу поставок вооружения Украине и шансы на то, что такая политика изменится — минимальны.
Об этом рассказал посол Украины в Германии Андрей Мельник, информирует " РБК-Украина ".
"Об оружии позиция (нового правительства Германии, — ред.) не изменилась. И шансы на то, что она изменится, к сожалению, минимальны. Возможны еще ограничения", — сказал Мельник.
По его словам, новая коалиция, в частности, "зеленые" выступают за еще более рестриктивную (сдерживающую — Ред.) политику в сфере экспорта немецкого вооружения в целом.
Ранее министр обороны Алексей Резников обвинил Германию в блокировании поставок оружия НАТО в Украину.
Напомним, что канцлер Германии Олаф Шольц во время первого телефонного разговора с Путиным призвал РФ к немедленной деэскалации.
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