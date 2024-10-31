Германия отреагировала на участие солдат из Северной Кореи на войне в Украине

Германия может ввести санкции против Северной Кореи, если ее военные будут участвовать в войне против Украины.

Об этом заявил официальный представитель немецкого Министерства иностранных дел Себастьян Фишер в комментарии Deutsche Welle.

"Если данные о том, что на стороне РФ в боях принимают участие солдаты из КНДР, будут подтверждаться, мы сохраняем за собой право на дальнейшие шаги в двусторонних отношениях. В частности, на введение дополнительных санкций", — подчеркнул политик.