Германия отреагировала на участие солдат из Северной Кореи на войне в Украине

Берлин угрожает санкциями.
Германия может ввести санкции против Северной Кореи, если ее военные будут участвовать в войне против Украины.
Об этом заявил официальный представитель немецкого Министерства иностранных дел Себастьян Фишер в комментарии Deutsche Welle.
"Если данные о том, что на стороне РФ в боях принимают участие солдаты из КНДР, будут подтверждаться, мы сохраняем за собой право на дальнейшие шаги в двусторонних отношениях. В частности, на введение дополнительных санкций", — подчеркнул политик.
По его словам, Берлин передал свою позицию временному представителю КНДР, ранее вызванному в МИД Германии. Кроме того, ФРГ обсудила с китайской стороной выводы НАТО и Соединенных Штатов Америки, указывающие на возможность переброски северокорейских военных в Россию.
Напомним, в американском Пентагоне заявили, что Украина не увидит никаких новых ограничений на использование оружия США против северокорейских сил, если они приступят к борьбе с украинской армией.
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