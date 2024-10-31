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Германия отреагировала на участие солдат из Северной Кореи на войне в Украине

Германия отреагировала на участие солдат из Северной Кореи на войне в Украине

Ким Чен Ин. Фото: Associated Press.

Берлин угрожает санкциями.

Германия может ввести санкции против Северной Кореи, если ее военные будут участвовать в войне против Украины.

Об этом заявил официальный представитель немецкого Министерства иностранных дел Себастьян Фишер в комментарии Deutsche Welle.

"Если данные о том, что на стороне РФ в боях принимают участие солдаты из КНДР, будут подтверждаться, мы сохраняем за собой право на дальнейшие шаги в двусторонних отношениях. В частности, на введение дополнительных санкций", — подчеркнул политик.

По его словам, Берлин передал свою позицию временному представителю КНДР, ранее вызванному в МИД Германии. Кроме того, ФРГ обсудила с китайской стороной выводы НАТО и Соединенных Штатов Америки, указывающие на возможность переброски северокорейских военных в Россию.

Напомним, в американском Пентагоне заявили, что Украина не увидит никаких новых ограничений на использование оружия США против северокорейских сил, если они приступят к борьбе с украинской армией.

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