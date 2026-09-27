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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Германия передала России жесткое послание: Сибига раскрыл детали разговора Вадефуля с Лавровым

Стороны обсудили дальнейшие совместные шаги по продвижению мирного процесса, усилению давления на Россию и поддержке Украины накануне зимы.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Андрей Сибига

Андрей Сибига / © МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор со своим немецким коллегой Иоганном Вадефулем.

Об этом Сибига сообщил в соцсети Х.

По словам украинского министра, Вадефуль проинформировал его о результатах своего разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым, который состоялся на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

«Я благодарен министру за то, что он передал нашу твердую общую позицию российской стороне: настаивание на том, чтобы Москва прекратила войну, подтверждение непоколебимой поддержки Украины и предупреждение о дальнейших враждебных действиях против Европы», — написал Сибига.

Главы внешнеполитических ведомств также обсудили дальнейшую координацию действий по продвижению мирных усилий и достижению прекращения огня.

Отдельное внимание во время разговора было уделено необходимости усиления давления на Россию и укреплению устойчивости Украины перед зимним периодом.

Сибига выразил благодарность Германии за ее лидерство в поддержке Украины.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль встретился в Нью-Йорке со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Мы ранее информировали, что российская угроза для Европы становится все более ощутимой, а Москва усиливает агрессивные действия против стран НАТО.

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