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Германия передала России жесткое послание: Сибига раскрыл детали разговора Вадефуля с Лавровым
Стороны обсудили дальнейшие совместные шаги по продвижению мирного процесса, усилению давления на Россию и поддержке Украины накануне зимы.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор со своим немецким коллегой Иоганном Вадефулем.
Об этом Сибига сообщил в соцсети Х.
По словам украинского министра, Вадефуль проинформировал его о результатах своего разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым, который состоялся на полях Генеральной Ассамблеи ООН.
«Я благодарен министру за то, что он передал нашу твердую общую позицию российской стороне: настаивание на том, чтобы Москва прекратила войну, подтверждение непоколебимой поддержки Украины и предупреждение о дальнейших враждебных действиях против Европы», — написал Сибига.
Главы внешнеполитических ведомств также обсудили дальнейшую координацию действий по продвижению мирных усилий и достижению прекращения огня.
Отдельное внимание во время разговора было уделено необходимости усиления давления на Россию и укреплению устойчивости Украины перед зимним периодом.
Сибига выразил благодарность Германии за ее лидерство в поддержке Украины.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль встретился в Нью-Йорке со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
Мы ранее информировали, что российская угроза для Европы становится все более ощутимой, а Москва усиливает агрессивные действия против стран НАТО.