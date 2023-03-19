"Германия первой жестко расставила акценты": Подоляк отреагировал на заявление Берлина арестовать Путина

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал символическим и важным для Украины обещание Берлина арестовать российского диктатора Владимира Путина, когда тот пересечет границу страны.

Об этом Подоляка сообщил в своем Twitter.

Безупречно, отмечает представитель ОП. Подоля отмечает, что международный ордер следует выполнять.

"Очень символично, что именно Германия первой жестко расставила акценты: в случае появления "подозреваемого Путина В.В." в их юрисдикции он будет немедленно арестован. За организацию массового похищения и агрессивного насилия над украинскими детьми", — отметил он.

Заявление Германии

Министр юстиции Германии Марко Бушманн заявил, что Германия будет обязана арестовать президента-диктатора РФ Владимира Путина, если он придет в страну. Бушманн отметил, что Международный уголовный суд, в отличие от национальных правоохранительных органов, может арестовать президентов.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что ордер на арест главы Кремля свидетельствует о том, что никто не может стоять выше закона. По его словам, это становится очевидным прямо сейчас.

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