Германия позволила Польше передать истребители МиГ-29 для Украины — Der Spiegel

Федеральное правительство Германии одобрило заявку Польши на экспорт в Украину истребителей МиГ-29 из составов ГДР.

Об этом сообщает Der Spiegel.

Как известно, Варшава 13 апреля направила запрос в немецкое правительство с просьбой разрешить поставлять в Украину самолеты МиГ-29 из старых запасов Германии.

Вскоре после этого Берлин заявил, что в этот же день собирается решить, согласится ли он предоставить разрешение Польше.

Напомним, ранее Польша уже передала Украине несколько своих истребителей МиГ-29.

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