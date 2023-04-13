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Германия позволила Польше передать истребители МиГ-29 для Украины — Der Spiegel

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
845
Время на прочтение
1 мин
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Германия позволила Польше передать истребители МиГ-29 для Украины — Der Spiegel

Фото: УНИАН

Варшава хочет поддержать Украину истребителями из старых запасов. Берлин дал необходимое разрешение.

Федеральное правительство Германии одобрило заявку Польши на экспорт в Украину истребителей МиГ-29 из составов ГДР.

Об этом сообщает Der Spiegel.

Как известно, Варшава 13 апреля направила запрос в немецкое правительство с просьбой разрешить поставлять в Украину самолеты МиГ-29 из старых запасов Германии.

Вскоре после этого Берлин заявил, что в этот же день собирается решить, согласится ли он предоставить разрешение Польше.

Напомним, ранее Польша уже передала Украине несколько своих истребителей МиГ-29.

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Дата публикации
Просмотры
845
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