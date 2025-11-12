Флаг Германии

Генерал-лейтенант Бундесвера в отставке Хайнрих Браус считает, что если дойдет до размещения в Украине международного контингента для поддержки режима прекращения огня, Германия непременно присоединится к нему.

Об этом он сказал в интервью Укринформу.

«Если это произойдет — перемирие, подпись Путина под договором, мониторинг перемирия, например, в определенных главных регионах европейскими войсками обязательно вместе с американскими подразделениями, потому что присутствие американских войск является самым мощным сдерживающим фактором для Путина, — Германия, я в этом уверен, — участвует.

В то же время, он согласился с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом, который выступает против публичного обсуждения теоретических сценариев или начертания планов. По мнению Брауса, когда вопрос станет реальным, некоторые аспекты миссии могут существенно отличаться от нынешних представлений.

Комментируя вопрос передачи дальнобойных ракет Taurus Украине, Браус признался, что не может объяснить промедление Германии и считает передачу таких систем правильным решением.

Он также критически высказался в адрес риторики эксканцлера Олафа Шольца, назвав ее «слишком робкой и нерешительной». Браус не видит убедительного аргумента, что немецкие производители уже сотрудничают с украинской оборонной промышленностью и что она якобы способна самостоятельно разрабатывать дальнобойные крылатые ракеты.

Ранее сообщалось, что Германия активно обсуждает свою готовность к войне, но специальный отчет Бундесвера впервые показал: медицинская система готова частично.

Мы ранее информировали, что министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль призвал как Соединенные Штаты Америки, так и Россию не проводить новых ядерных испытаний.