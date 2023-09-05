Германия призывает к глобальным реформам в сфере безопасности из-за российской агрессии против Украины

После разрешения Россией войны против Украины стало очевидным, что глобальные международные организации нуждаются в глубоком реформировании.

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Такое мнение высказала министерка иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, выступая на совещании руководителей немецких дипломатических ведомств в Берлине, передает Укринформ.

Она заявила об особой значимости развивать международное право.

"Я считаю, что мы находимся в решающем моменте, когда можно достичь того, что раньше было невозможно: реформировать Римский устав, чтобы преступление агрессии могло преследоваться Международным уголовным судом. Поскольку известно, что нынешняя лазейка в международном праве делает невозможным привлечение лидеров России к ответственности за нарушение мира перед Международным уголовным судом", — сказала Бербок.

Она подчеркнула, что преступление агрессии не должно остаться безнаказанным, потому что это нужно Украине и другим странам, которые могут подвергнуться нападению со стороны более могущественного соседа.

Также Бербок заявила о необходимости "смелого" реформирования готовящегося к расширению Европейского союза. ФРГ уже инициировала реформу принятия решений в области общей внешней политики и политики безопасности квалифицированным большинством, а не единодушно, как это существует сейчас.

Министерство отметило, что в реформировании также нуждаются Совет Безопасности ООН, международные финансовые учреждения, органы здравоохранения, такие форматы, как G20, ВТО и т.д., добавив, что Берлин берет активную ответственность в последнее время, в частности в сфере инициирования реформ.

Напомним, ранее сообщалось, что глава МИД Германии Анналена Бербок рассказала, есть ли возможность переговоров с российским диктатором Путиным.

Кроме того, мы ранее информировали, что глава МИД Германии назвала две основные причины, задерживающие вступление Украины в ЕС.

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