Германия пытается обеспечить Украину ПВО Patriot: что известно

Германия хочет купить у США системы Patriot для Украины

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Остановка снабжения американской военной помощи больно бьет по Украине и вызывает тревогу в Германии. Однако Берлин надеется заключить конфиденциальное соглашение между правительством Германии и президентом США Дональдом Трампом по поводу закупки американского оружия для Киева.

Об этом сообщает Bild.

Критическая потребность в Patriot и немецкая инициатива

Особой острой проблемой сейчас является дефицит ракет Patriot, единственных, которые могут сбивать российскую баллистику, защищая гражданское население и объекты критической инфраструктуры, в частности электростанции. Если запасы этих ракет ПВО иссякнут, российские воздушные атаки могут стать еще более смертоносными и опасными. В настоящее время Киев имеет только четыре системы Patriot, которых недостаточно для эффективной защиты всей территории страны.

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По информации издания, немецкое правительство сейчас лихорадочно работает над поиском экстренного решения, которое позволит предоставить Украине новые системы ПВО и достаточное количество ракет.

Как сообщили источники журналистов из правительственных кругов, Берлин ожидает согласия от министра обороны США Пита Гегсета относительно двух зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые Германия готова профинансировать для Украины. Запрос был направлен в Пентагон несколько недель назад, после того как Киев безуспешно пытался самостоятельно приобрести системы Patriot в Соединенных Штатах.

Неопределенность и «час Европы»

Пока неясно, как остановка американских поставок повлияет на потенциальное соглашение с Берлином. Белый дом приостановил уже одобренные предварительной администрацией поставки без подробных объяснений. В Берлине сейчас опасаются, что США могут отклонить и немецкий запрос на две системы ПВО Patriot.

Вопрос о прекращении поставок оружия из США также обсуждался на заседании Кабинета министров Германии в среду, 2 июля, где стало очевидно, что Европа не может предоставить замену американскому оружию, поставка которого была остановлена Белым домом. Несмотря на это, Германия и другие союзники теперь попытаются предоставить систему Patriot для Украины из собственных запасов.

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Решение Трампа, которое радостно встретили в Кремле, усугубило ситуацию. Эксперт по России Ян К. Берендс из Европейского университета в Франкфурте-на-Одере отметил, что решение американского президента не было неожиданностью.

«Трамп сейчас реализует давно анонсированную политику», — отметил эксперт.

Берендс также считает, что уход американцев – это «час Европы». То есть пора Германии, Франции и Польше взять на себя ведущую роль и обязательства и «скорее заполнить пробелы, которые образует Америка».

Напомним, решение администрации Трампа остановить передачу определенных ракет и боеприпасов Украине спровоцировало острую критику среди республиканцев . Законодатели предостерегают: этот шаг рискует ободрить Россию в решающий момент конфликта, подвергая сомнению способность Киева эффективно обороняться.

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