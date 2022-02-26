Германия разрешила странам-партнерам поставлять оружие в Украину

Германия разрешила Нидерландам отправить Украине 400 реактивных систем залпового огня для помощи в борьбе с российскими захватчиками. Это означает резкий сдвиг в военной политике Берлина на фоне давления со стороны союзников с ЕС и НАТО.

Такое решение приняло федеральное правительство страны, сообщает Der Tagesspiegel.

До субботы, 26 февраля, Германия держалась за давнюю практику, не позволяя передавать контролируемое ею летальное оружие в зоны конфликта.

Однако принятое сегодня решение может означать быстрое увеличение европейской военной помощи Украине, поскольку значительная часть оружия и боеприпасов на континенте, по крайней мере, частично немецкого производства, предоставляет Берлину законный контроль над их передачей, сообщает Politiсo.

Но изменение позиции Берлина не обязательно означает, что все запросы на поставку оружия будут одобрены, поскольку каждый случай разрешается отдельно.