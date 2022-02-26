Германия разрешила странам-партнерам поставлять оружие в Украину

Германия разрешила Нидерландам отправить Украине 400 реактивных систем залпового огня для помощи в борьбе с российскими захватчиками. Это означает резкий сдвиг в военной политике Берлина на фоне давления со стороны союзников с ЕС и НАТО.
Такое решение приняло федеральное правительство страны, сообщает Der Tagesspiegel.
До субботы, 26 февраля, Германия держалась за давнюю практику, не позволяя передавать контролируемое ею летальное оружие в зоны конфликта.
Однако принятое сегодня решение может означать быстрое увеличение европейской военной помощи Украине, поскольку значительная часть оружия и боеприпасов на континенте, по крайней мере, частично немецкого производства, предоставляет Берлину законный контроль над их передачей, сообщает Politiсo.
Но изменение позиции Берлина не обязательно означает, что все запросы на поставку оружия будут одобрены, поскольку каждый случай разрешается отдельно.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- Пост 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в крупных городах Украины.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- По ориентировочным данным Минобороны Украины по состоянию на 6:00 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери :
- танки – до 120 единиц;
- боевые бронированные машины разных типов — 536;
- самолеты – 14;
- вертолеты — 8;
- личного состава — 3000.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.