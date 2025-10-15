Германия решительно отреагирует на любые угрозы со стороны России: Писториус сделал заявление

Борис Писториус / © Associated Press

Реклама

Германия потратит 10 миллиардов евро на разработку всех видов беспилотников в течение следующих лет. ФРГ готова реагировать решительно, если Россия решит проверить германские границы.

Об этом заявил немецкий министр обороны Борис Писториус на саммите НАТО в Брюсселе, сообщает Sky News.

По его словам, Берлин также предложит взять на себя ведущую роль в любой предлагаемой системе противовоздушной обороны ЕС.

Реклама

Впрочем, отмечает издание, он не сказал, поможет ли Германия оплатить американские ракеты Tomahawk для Украины. Впрочем, по его словам, Берлин развернет истребители Eurofighter в Польшу для патрульных полетов.

Напомним, в начале этого месяца в аэропорту Мюнхена в Германии были отменены или перенаправлены много рейсов после того, как над аэродромами были замечены неизвестные беспилотники. После инцидента Мюнхенский аэропорт развернул лазерное оружие для борьбы с дронами.

Кроме того, немецкое правительство объявило о введении срочных изменений в законодательство, которые позволят полиции сбивать опасные беспилотники. Для эффективного противодействия угрозе дронов-шпионов Германия также проводит переговоры с Израилем и Украиной об использовании их опыта в сфере противовоздушной обороны.