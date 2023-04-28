Германия собирается передать Украине еще 80 танков Leopard: названы сроки

Германия на данный момент уже передала Украине 18 Leopard 2 и 40 БМП Marder.

Летом Германия собирается передать Украине 80 танков Leopard 1.

Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью испанскому изданию La Vanguardia.

"Поставка в 80 основных боевых танков Leopard 1 начнется в середине года", – сообщил он.

Писториус подчеркнул, что Германия "держит слово" и поддерживает Украину поставками бронетехники и других вооружений, а также срочно передает необходимые запчасти и боеприпасы. Немецкий министр добавил, что он лично "успешно и интенсивно" призывает других партнеров больше поддерживать Украину.

"О поставках танков заявили Нидерланды и Дания. И поставки основных боевых танков Leopard 1 A5 только начинаются. Это результат инициативы стран совместно с Германией", – заявил министр обороны ФРГ.

По словам Писториуса, на этой неделе стартовала подготовка более ста украинских военнослужащих на танках Leopard 1.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подытожил объемы переданной Украине бронетехники и танков в результате встреч в формате "Рамштайн". По его словам, Украина получила более 1550 единиц бронетехники, 230 танков и другого оборудования, включая большое количество боеприпасов.

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