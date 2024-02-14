Германия собирается в 3-4 раза увеличить поставки артснарядов в Украину — Писториус

Германия планирует увеличить в 3-4 раза поставки артиллерийских снарядов в Украину в этом году и недавно передала пакет помощи в 100 млн евро.

Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус перед началом встречи министров обороны Альянса и встречей Контактной группы помощи Украине.

По его словам, война в Украине показала чрезвычайную значимость боеприпасов. Особенно актуальна эта задача сейчас для Украины. В 2024 году на закупку боеприпасов Германия потратит 3,5 млрд евро – так много как никогда. По оптимистичным прогнозам Писториуса, Германия сможет "в 3-4 раза увеличить поставки артиллерии в Украину в этом году по сравнению с 2023 годом". Министр отметил, что Германия сама наращивает производство амуниции, а также покупает ее и линии производства за границей.

Кроме того, генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер во время недавнего визита в Киев привез Украине пакет помощи в размере 100 млн. евро. Подробности министр не указал. Во время этой поездки Бройер также имел возможность познакомиться с новым главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

"Итак, мы очень хорошо понимаем, что в Украине происходит, и в чем она нуждается", – заверил Писториус.

Глава Минобороны ФРГ также в очередной раз отметил приоритетность усиления ПВО, что является одним из центральных вызовов и ответом на длительную войну. С этой целью созданы "коалиции возможностей", в том числе коалиция ПВО, которую возглавляют Германия и Франция и в которую входят 15 стран (уже состоялась первая встреча и подписана рамочное соглашение).

Напомним, во время заседания Контактной группы по обороне Украины (Рамштайн) Канада также объявила о выделении Украине 60 миллионов долларов (около 46 млн долларов США) в поддержку будущего украинского авиафлота F-16.

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