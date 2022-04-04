Германия собирается выслать около 100 российских шпионов — СМИ

Решение должно быть принято уже на этой неделе.

Германия собирается выслать российских шпионов, работающих в посольстве РФ.

Об этом пишет Bild.

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Речь идет о "достаточно большом количестве" российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже. В частности, канцелярия собирается выслать из Германии около 100 кремлевских шпионов. В то же время ранее Bild сообщали о более чем 2000 российских агентах.

"Мы видим масштабы агрессивной деятельности российской разведки в Европе. Мы, видимо, знаем всего десять процентов того, что они делают", — заявил бывший руководитель британской разведки Джон Совер.

Отмечается, что одной из целей агентов является сбор информации о политиках, руководителях компаний и критиках России.

В то же время, по словам эксперта по внутренним делам Социал-демократической партии Германии Себастьяна Фидлера, шпионы также пытаются взбудоражить граждан Германии.

"Путин позволит своим шпионам делать все возможное, чтобы вбить клин в наше общество", — заявил Фидлер.

Напомним, Польша выслала 45 российских дипломатов за шпионаж.

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