Германия соглашается с эмбарго российской нефти без участия Венгрии

Германия готова отказаться от участия Венгрии по запрету на импорт российской нефти в Евросоюз.

Германия готова отказаться от участия Венгрии, чтобы ускорить запрет на импорт нефти из России.

Об этом заявил министр экономики Германии Роберт Хабэк, пишет USNews.

Он также подчеркнул, что разочарован тем, что ЕС все еще не согласился на нефтяное эмбарго против России.

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"Если президент Еврокомиссии говорит, что мы делаем это как 26 стран, без Венгрии, то я всегда поддерживаю такой путь", — сказал он.

"Но я еще не слышал этого от ЕС", – добавил он.

Среди 27 стран-членов ЕС Венгрия является главным критиком планируемого эмбарго на российскую нефть.

Напомним, Европейский Союз не может ввести шестой санкционный пакет против РФ, поскольку несколько стран – против, среди них Венгрия. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что его страна готова разблокировать шестой пакет санкций ЕС в отношении России только тогда, когда ей будет предложен инвестиционный план 15-18 млрд евро от Еврокомиссии.

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