"Германия стоит плечом к плечу на вашей стороне" : Шольц поражен демократическим движением в Украине

"Германия стоит плечом к плечу на вашей стороне" : Шольц поражен демократическим движением в Украине

Канцлер пообещал Украине поддержку на европейском пути.

Германия поддерживает Украину на европейском пути и поражена демократическим движением в стране.

Об этом канцлер Германии Олаф Шольц, находящийся в Киеве с рабочим визитом, заявил во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я очень рад, что я впервые в качестве федерального канцлера приехал в Украину. Это очень серьезные времена, в которые я посещаю Украину. Одно послание для меня очень важно: Германия стоит плечом к плечу на вашей стороне. Моя страна поражена демократическим движением в вашей стране и поддерживает вас на европейском пути", – отметил он.

Также Шольц напомнил, что Берлин "поддерживает Украину много лет словом и делом" и сообщил о выделении Германией 150 миллионов евро помощи "по текущему несвязанному финансовому кредиту".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем они говорили о ключевых подходах к будущему архитектуры европейской безопасности, которая сегодня решается в Украине.

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