Германия требует немедленно завершить войну в Иране: Мерц сделал жесткое заявление

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц / © Associated Press

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал к скорейшему завершению войны с Ираном, предупредив, что этот конфликт уже серьезно вредит экономикам многих стран, в том числе немецкой. По его словам, правительство Германии сейчас использует все доступные дипломатические каналы, чтобы попытаться остановить боевые действия.

Об этом пишет DW.

Угроза для экономики и нежелание воевать

Свои заявления немецкий лидер сделал во время визита на ракетный космодром Andoya Space в Норвегии, где он находился вместе с норвежским премьер-министром Йонасом Гаром Стере и канадским премьером Марком Карни.

Мерц подчеркнул, что вопросы стратегии Вашингтона относительно того, как именно должна закончиться эта война, до сих пор остаются без должного ответа. Он четко дал понять, что Берлин не собирается приобщаться к этому опасному противостоянию.

«Мы надеемся, что найдем способы закончить эту войну как можно быстрее, потому что она никому не приносит пользы и многим вредит, в том числе нам экономически. Позвольте мне еще раз ясно объяснить: Германия не является частью этой войны, и мы не хотим ею стать», — подчеркнул Фридрих Мерц.

Требование Германии к США и Израилю

Во время этого визита в кулуарах масштабных военных учений НАТО Cold Response канцлер Германии сделал еще одно жесткое заявление.

Мерц публично призвал Соединенные Штаты и Израиль предоставить четкую дорожную карту выхода из кризиса. Он предупредил, что с каждым днем возникает больше вопросов, чем ответов. Именно поэтому ситуация требует от союзников «убедительного плана» завершения войны с Ираном, чтобы не допустить ее превращения в бесконечный и изнуряющий для всего мира конфликт.

Напомним, Германия не заинтересована в разделе Ирана на этнические государства . Мерц объяснил, почему миру нужен единственный Иран.