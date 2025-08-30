ТСН в социальных сетях

Политика
1017
2 мин

Германия уже в конфликте с Россией: Мерц шокировал заявлением

Канцлер предупреждает о долгой борьбе с режимом Путина.

Елена Капник
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. / © Associated Press

Действия Российской Федерации в последнее время дестабилизируют большую часть Германии. В частности, влияя на ее инфраструктуру. В настоящее время Москва находится в конфликте с Берлином.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает LCI.

"Путин дестабилизирует большую часть нашей страны. Он вмешивается везде. Именно поэтому мы уже находимся в конфликте с Россией", - подчеркнул канцлер Германии.

По его словам, российский "фюрер" "не уважает никаких международных договоренностей". Впрочем, такая же ситуация с лидером Китая Си Цзиньпином и диктатором Северной Кореи Ким Чен Ином. Более того - Мерц выразил мнение, что цивилизованные страны еще много лет будут вынуждены бороться с режимом Путина.

"Мы все надеемся, что однажды мы снова будем хорошими соседями с россиянами. Но, к сожалению, сегодня мы очень, очень далеки от этого. Я бы сказал, что этому путинскому режиму и всему, что является его частью, олигархам, этой захватившей государство клептократии мы должны сказать "нет". Я думаю, что мы еще много лет.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что война России против Украины может длиться «многие месяцы» и к этому нужно быть готовыми. Союзники Украины, добавил он, готовы и дальше оказывать помощь Киеву.

Кроме того, немецкий канцлер убежден, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского в ближайшее время не состоится. Мерц отмечает, что она свелась на нет после массированной атаки на Киев ночью против 28 августа. Он назвал воздушный удар по Киеву "беспрецедентным".

1017
