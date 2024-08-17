Германия в ближайшее время вдвое сократит помощь Украине и к 2027 году сведет ее к десятой части нынешней суммы.

Текущее бюджетное планирование федерального правительства Германии не предусматривает выделение новых средств в поддержку Украины, в оппозиции говорят о заморозке финансовой, а следовательно, и военной поддержки Киева.

Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Дополнительные заявки от Министерства обороны Германии по военной помощи Украине больше не будут утверждаться по требованию канцлера Олафа Шольца, хотя уже одобренные материалы в большинстве случаев продолжают поставляться.

Причиной этого являются меры жесткой экономии со стороны германской канцелярии и министерства финансов. Соответствующую просьбу министр финансов Кристиан Линднер передал в письме министру обороны Борису Писториусу 5 августа.

Издание отмечает, что запрет уже действует и ситуация для Украины также может вскоре ухудшиться, поскольку запланированную военную поддержку планируют сократить почти вдвое следующего года, а затем уменьшить до менее чем десятой части нынешней суммы в 2027 году.

С точки зрения Министерства финансов, все выглядит иначе. Письмо Линднера от 5 августа, которое есть в распоряжении издания, показывает, что он не ожидает внезапного сокращения средств для Украины. Правда, деньги будут теперь поступать не из федерального бюджета, а из замороженных активов российского центрального банка.

Союзники Украины конфисковали около 300 миллиардов долларов после масштабной войны РФ, и страны G7 на своем саммите в Италии решили использовать поступления от этих денег для финансирования 50-миллиардного кредита для Киева. Теперь Линднер ожидает, что Украина использует эти деньги для "покрытия большого числа своих военных нужд".

Если бы это произошло, германские деньги определенное время были бы не нужны. Однако решение стран G7 еще далеко от реализации и является юридически противоречивым. Продолжаются международные переговоры, и никто ни в одном из федеральных ведомств, с которыми общалась FAS, не знает, сколько месяцев пройдет, прежде чем деньги, наконец, поступят.

Один из собеседников в немецком правительстве сказал, что достигнут тот предел, по которому Германия больше не может давать Украине никаких обещаний. Это стало бы выполнением предвыборного требования "Альтернативы для Германии", партии "подруги Путина" Сары Вагенкнехт и главы саксонского ХДС Михаэля Кречмера как можно быстрее прекратить поддержку Украины оружием.

Это подтверждают и в бюджетном комитете Бундестага: "новые заказы для Украины не размещаются, поскольку они больше не финансируются". С ним соглашается Инго Гедехенс, бюджетный политик от оппозиционного ХДС: "Со дня на день Олаф Шольц и его коалиция заморозят финансовую, а значит, и военную поддержку Украины".

Наблюдения FAS в области боевых действий иллюстрируют влияние постоянного отсутствия поддержки со стороны Германии. Некоторые немецкие пушки на передовой имеют так мало запчастей и боеприпасов, что могут произвести только три-четыре выстрела в день. Высокая скорострельность Panzerhaubitze 2000, одно из ее величайших преимуществ, не может быть использовано. За неимением специальных боеприпасов она не может развить свою большую дальность стрельбы. Поскольку запасных частей также не хватает, отдельные экземпляры гаубицы или основного боевого танка Leopard 1A5 не раз разбирают на запчасти, чтобы поддерживать работу других.

По информации из нескольких источников, запрет на дополнительное финансирование военной помощи Украине привел к "настоящему спору" в федеральном правительстве. Канцелярия хочет приостановить финансирование, но Министерство обороны, Министерство иностранных дел и Министерство экономики с этим не согласны. Существуют разные мнения о роли Министерства финансов. Одни говорят, что оно на стороне канцлера, другие отрицают, что только по долгу службы указывает на то, что денег на новые заказы больше нет.

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