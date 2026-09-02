Германия в ООН осудила пытки украинских пленников и депортацию детей Россией

Германия / © pixabay.com

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Германия призвала Россию немедленно прекратить пытки украинских военнопленных и гражданских, а также вернуть всех незаконно депортированных и принудительно перемещенных украинских детей .

Об этом постоянный представитель Германии при ООН Риклеф Бойтин заявил во время всеобщих дебатов Генеральной ассамблеи ООН по ситуации на временно оккупированных территориях Украины, сообщает Укринформ .

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По словам дипломата, Берлин серьезно обеспокоен обращением России с украинскими военнопленными и незаконно удерживаемыми гражданскими.

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«Выводы миссий ООН по мониторингу прав человека документируют широкомасштабную и систематическую пытку и жестокое обращение», — подчеркнул Бойтин.

Он призвал Российскую Федерацию немедленно прекратить пытки и жестокое обращение, а также обеспечить плененным и незаконно удерживаемым людям надлежащие условия и необходимую медицинскую помощь.

Отдельно представитель Германии отметил преступления России против украинских детей.

По его словам, незаконная депортация и принудительное перемещение детей является грубым нарушением международного права и могут представлять преступления против человечности.

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«Мы повторяем наш непоколебимый призыв к немедленному, безопасному и безусловному возвращению всех похищенных украинских детей в их семьи или законных опекунов», — заявил Бойтин.

Немецкий дипломат также обратил внимание на сексуальное насилие, которое Россия применяет против украинцев как инструмента войны, пыток и репрессий.

По его словам, сексуальное насилие использовалось для терроризирования, унижения, наказания и устрашения украинских гражданских и военнопленных, формируя систематическую модель насилия со стороны РФ.

Бойтин подчеркнул, что такие нарушения должны быть немедленно прекращены. Пострадавшие должны получить беспрепятственный доступ к медицинской и психологической помощи и правосудию, а должны быть привлечены к ответственности.

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Напомним, в августе прошлого года Белый дом сообщил, что Мелания Трамп написала Путину письмо с просьбой прекратить войну ради детей , пострадавших с момента начала вторжения в феврале 2022 года.

Затем в октябре первая леди США рассказала, что общалась с Путиным и убедила его воссоединить восемь украинских детей с их семьями. В последующие месяцы было уволено еще несколько детей.

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