Германия выделит Украине более 200 млн евро: на что пойдут средства

Флаг Германии

Реклама

Германия выделяет Украине более 200 миллионов евро для усиления гражданской защиты и защиты критической инфраструктуры.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел ФРГ .

В немецком внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что поддержка Украины остается важной даже на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Реклама

«То, что укрепляет Украину — защищает и Европейский Союз», — отметили в МИД Германии.

Там пояснили, что новое финансирование должно помочь Украине и дальше противостоять российским обстрелам и усилить защиту гражданского населения. Денежные средства пойдут, в частности, на меры гражданской обороны и укрепление критической инфраструктуры.

Германия остается одним из ключевых партнеров Украины в сфере финансовой, гуманитарной и военной поддержки.

Ранее сообщалось, что Германия впервые в истории будет производить украинские дроны.