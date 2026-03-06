- Дата публикации
Германия выделит Украине более 200 млн евро: на что пойдут средства
Германия объявила о новом пакете финансовой помощи Украине. Речь идет о более чем 200 миллионах евро, которые будут направлены на защиту гражданского населения и критической инфраструктуры.
Германия выделяет Украине более 200 миллионов евро для усиления гражданской защиты и защиты критической инфраструктуры.
Об этом сообщило Министерство иностранных дел ФРГ .
В немецком внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что поддержка Украины остается важной даже на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке.
«То, что укрепляет Украину — защищает и Европейский Союз», — отметили в МИД Германии.
Там пояснили, что новое финансирование должно помочь Украине и дальше противостоять российским обстрелам и усилить защиту гражданского населения. Денежные средства пойдут, в частности, на меры гражданской обороны и укрепление критической инфраструктуры.
Германия остается одним из ключевых партнеров Украины в сфере финансовой, гуманитарной и военной поддержки.
Ранее сообщалось, что Германия впервые в истории будет производить украинские дроны.