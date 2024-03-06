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Германия выделяет миллионы евро на артиллерийские снаряды для Украины

Германия выделяет миллионы евро на артиллерийские снаряды для Украины

Канцлер ФРГ Олоф Шольц / Фото: Associated Press

Германия внесет "трехзначные миллионные суммы" на закупку 800 тысяч артиллерийских снарядов для Украины.

Германия примет участие в чешской инициативе по закупке 800 тысяч артиллерийских снарядов для Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт, сообщает Tagesschau.

Он подчеркнул, что немецкое правительство внесет "трехзначные миллионные суммы" на закупку боеприпасов для Украины в рамках инициативы Чехии.

В то же время другие более подробные подробности пресс-секретарь ведомства не сообщил.

Напомним, в конце февраля Германия объявила новый пакет военной помощи Украине, в котором будут, в частности, артиллерийские снаряды, дроны, машины разминирования, а также материалы по обезвреживанию взрывоопасных предметов.

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