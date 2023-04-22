Германия высылает российских дипломатов – МИД РФ угрожает зеркальным ответом

Германия в очередной раз выдворила из страны российских дипломатов.

Германия приняла решение об очередном массовом высылании сотрудников дипломатических представительств России в ФРГ. В России угрожают зеркальным ответом.

Об этом пишет пропагандистское издание ТАСС.

"Власти ФРГ приняли решение об очередном массовом высылании сотрудников российских дипломатических представительств в Германии. Решительно осуждаем эти действия Берлина, который продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение", — говорится в заявлении МИД России.

Там также отметили, что Россия зеркально ответит на решение Германии, назвав решение Берлина "враждебным". Кремль планирует "существенно ограничить максимальное количество работников германских дипломатических представительств".

Deutsche Welle со ссылкой на заявление представителя военно-воздушных сил ФРГ агентству dpa пишет, что 22 апреля из Москвы в Берлин вылетел самолет со специальным дипломатическим разрешением. Российский Ил-96-300 приземлился в столице Германии около 9 утра. А по данным Flightradar24, через три часа самолет покинул аэропорт Берлина и около 15:30 по времени РФ ожидается его посадка в московском "Внуково".

Источник отметил, что речь шла не об обычном пассажирском рейсе, обслуживание которого входит в компетенцию гражданского аэропорта BER.

Напомним, спецпредставитель Нидерландов по вопросам Украины оказался сторонником Путина и ушел в отставку.

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