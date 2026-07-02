Германия заявила об украинском "государственном следе" в деле подрыва "Северных потоков"

Германия / © pixabay.com

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Федеральная прокуратура Германии сообщила о предъявлении обвинений украинцу Сергею Кузнецову в деле о подрыве газопроводов «Северный поток». В ведомстве утверждают, что он и другие участники группы действовали как украинские военнослужащие.

Об этом говорится в официальном сообщении Федеральной прокуратуры ФРГ.

В документе Кузнецов упоминается как Сергей К. Обвинение ему было предъявлено еще 30 июня. Ему инкриминируют соучастие в военном преступлении, а именно атаке против гражданской инфраструктуры.

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По версии немецкой прокуратуры, на момент событий Сергей Кузнецов был украинским военнослужащим и якобы действовал не по частной инициативе.

В сообщении отмечается, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину он вместе с другими военнослужащими, «действуя от имени украинских государственных органов», разработал план уничтожения газопроводов Nord Stream 1 и Nord Stream 2.

По данным следствия, целью операции было прекратить поставки газа по этим трубопроводам и не позволить РФ использовать доходы от продажи газа для финансирования войны.

Сергея Кузнецова немецкая прокуратура называет вероятным руководителем диверсионной группы, отправившейся выполнять этот план.

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Что известно о подрыве «Северных потоков»

Подрыв газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в Балтийском море произошел 26 сентября 2022 года: были уничтожены три из четырех нитей. Немецкое следствие подозревает группу украинских водолазов, включая женщину, которые использовали яхту «Андромеда».

В деле о подрыве «Северных потоков» немецкие власти выдали ордера на арест шести украинцев, подозреваемых в причастности к диверсии.

В 2025 году Италия экстрадировала в Германию подозреваемого в диверсии украинца Сергея Кузнецова, которого считают координатором операции.

В конце сентября того же года по подозрению в причастности к подрыву «Северных потоков» задержали украинца Владимира Журавлева.

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