"Геронтократический маразм": Бессмертный объяснил, зачем Путин едет на саммит G20

Политик считает, что Путин едет на саммит G20 в первую очередь для того, чтобы показать свою "значимость" внутри России.

Путин планирует посетить саммит "Большой двадцатки" на Бали исключительно для того, чтобы показать это как "победу" россиянам. Ему плевать на мнение мировых лидеров, поэтому ожидать каких-либо изменений в войне после саммита не стоит.

Об этом заявил дипломат и бывший вице-премьер, экс-посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный в интервью ТСН.ua.

По его мнению, в России работают геронтократические (Геронтократия – "власть старцев") законы власти.

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"Там работает геронтократический маразм, который нельзя и не нужно понимать с точки зрения здравого смысла. Ведь сама война – это следствие этого геронтократического маразма душевнобольного человека, параноика", – отмечает Бессмертный.

Политик считает, что Путин едет на саммит G20 в первую очередь для того, чтобы показать свою "значимость" внутри России.

"И он будет лезть, чтобы показать, что он встречается с международными лидерами. Цивилирующим языком, на встречу с ним будут опаздывать на пол часа, но он все равно поедет. Потому что в России (об этих унижениях. – Ред.) знать не будут. Там будут говорить о "достижении". Ведь существуют такие страны как Иран, Китай, частично Индия. Поэтому российскому "пиплу" будет легко показывать "победу". Потому что в России еще не одно поколение будет думать, что побеждают те, "с кем великие народы Индии и Китая". Поэтому руководствоваться здравым смыслом и думать, что его может что-то остановить – ошибочно", – подытожил Роман Бессмертный.