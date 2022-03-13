"Герой Запада": ведущий австрийский журнал вышел с фото Зеленского на обложке

Фото президента Украины Владимира Зеленского появилось на обложке в сине-желтом обрамлении.
Популярный австрийский журнал Profil вышел с фотографией на обложке президента Украины Владимира Зеленского. При этом печатное СМИ назвало его "Героем мероприятия".
Об этом сообщает Укринформ.
Фото главы украинского государства появилось на обложке в сине-желтом обрамлении и сопровождается подписью на немецком языке, что свидетельствует: "Герой Запада. Владимир Зеленский".
Заметим, что война РФ против Украины с начала 24 февраля остается ведущей темой в австрийских медиа.
Напомним, что ранее польский еженедельник Newsweek вышел с фотографией президента Украины Зеленского и подписью "Лидер свободного мира" на обложке.
Авторитетный американский журнал Time впервые в истории вышел с украиноязычной обложкой, оформленной в сине-желтых цветах надписью "Жизнь победит смерть, а мир — тьму".
Добавим, что в начале февраля журнал Time уже посвящал обложку Украине, а когда Путин напал на Украину, на обложке еженедельника его изобразили с усами Гитлера.
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