Гетманцев атакует Минцифру: одна из причин кроется в близкой к нардепу лотерее МСЛ — СМИ

Об этом говорится в статье издания "Деловая столица".

Как отмечает издание, с начала сентября Гетманцев регулярно обвиняет Минцифру в "срыве государственных задач".

По данным журналистов, активность Гетманцева может быть связана с потерей контроля над налоговой службой, которой он фактически занимался с 2022 года. В декабре 2024-го бывшая руководительница налоговой Хмельницкой области Ирина Зленко в ряде интервью заявила о существовании "теневой вертикали" в ГНС, связанной с Гетманцевым, и рассказала о "вмешательстве народного депутата в деятельность фискальных органов".

Как отмечает Деловая столица, после потери влияния в налоговой Гетманцев мог переключить внимание на другой регулятор — сферу азартных игр. Именно он в 2024 году продвигал законопроект о ликвидации Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) и передаче ее функций другому центральному органу исполнительной власти.

В настоящее время эти полномочия сосредоточены в государственном агентстве Плей-Сити, подчиненном Минцифри, которое осуществляет мониторинг, лицензирование и контроль за рынком игорного бизнеса. Именно вокруг этого органа, по оценке аналитиков, развернулся новый конфликт.

Журналисты предполагают, что критика Федорова может иметь и прагматические мотивы: на днях стало известно, что лотерейный оператор "М.С.Л.", с которым у Гетманцева якобы существуют давние связи, начал предлагать продукт "Спортпрогноз", который позволяет делать ставки на формально действующее футбольное матче.

Поскольку именно "Плей Сити" имеет полномочия контролировать соблюдение законодательства в этой сфере, попытки давления на Минцифру могут быть попыткой "принуждения к компромиссу", заключает Деловая столица.